Закупки госкомпаний у МСП региона превысили 13,7 млрд рублей

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Более 13,7 млрд рублей закупили госкомпании у МСП-поставщиков Саратовской области в рамках 223-ФЗ за I квартал 2024 года. Объем закупок по сравнению с прошлым годом вырос на 76,2%. Количество поставщиков-МСП увеличилось на 16,8%.Объем закупок крупнейших госкомпаний у малого и среднего бизнеса – один из показателей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин.В целом по России объем закупок госкомпаний у МСП-поставщиков составил свыше 1,6 трлн рублей за I квартал этого года.«Малый и средний бизнес зарекомендовал себя надежным партнером для компаний с государственным участием в рамках закупочных процедур по 223-ФЗ. Это подтверждает возросший по сравнению с первым кварталом 2023 года объем закупок у МСП почти на 84 млрд рублей. Выручка в более чем 1,6 трлн рублей позволяет предпринимателям получить устойчивый поток оборотных средств, которые можно направить в том числе на развитие компаний», - прокомментировал министр экономического развития России Максим Решетников.«По итогам квартала договоры в рамках 223-ФЗ заключили более 10 тыс. крупнейших заказчиков и почти 89,5 тыс. МСП-поставщиков. При этом число представителей малого и среднего бизнеса среди участников закупок за год выросло более чем на 20%», — отметил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.Самый большой прирост количества договоров с начала года пришелся на вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (рост более чем в 48 раз), химические вещества и продукты (почти в 7 раз), ПО и услуги по его разработке, консультационные и аналогичные услуги в IT-области (рост более чем в 4 раза).