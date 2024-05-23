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В Алгайской школе увеличат количество учебных мест за счет перепрофилирования помещений

Новости
В Алгайской школе увеличат количество учебных мест за счет перепрофилирования помещений


На капитальный ремонт образовательного учреждения губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным были выделены средства резервного фонда области. Ремонтные работы в школе уже начались, планируется увеличить количество учебных мест с помощью перепрофилирования помещений. На данный момент приближаются к завершению работы по модернизации спортивного зала.

«Наша школа была построена более 40 лет назад, за все это время в зданиях проводился только текущий ремонт, поэтому мы подали заявку на участие в госпрограмме капитального ремонта, однако войти в нее не удалось. Но глава региона Роман Бусаргин помог найти решение, из областного бюджета было выделено более 25 миллионов рублей, чтобы с нового учебного года ребята вошли в современное учреждение. Ремонтные работы в школе уже начались, планируется увеличить количество учебных мест с помощью перепрофилирования помещений, обустроим новую группу продленного дня для начальной школы, появится комфортная большая столовая, гардероб для детей и родителей, а также новая учительская. Кроме того, будут заменены все инженерные системы и отремонтирован фасад и кровля. Дети, родители и учителя с нетерпением ждут начала нового учебного года»,- рассказала директор школы №2 села Александров-Гай Анна Котова.