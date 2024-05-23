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В Саратове состоится масштабный мотивационный форум «Делай на 100»

Новости
В Саратове состоится масштабный мотивационный форум «Делай на 100»


24 мая в Саратове в преддверии Дня российского предпринимательства состоится масштабный мотивационный форум для предпринимателей «Делай на 100».

Форум соберет на одной площадке федеральных экспертов в разных областях ведения бизнеса и несколько сотен активных предпринимателей Саратовской области. Участников ждут мастер-классы, истории успеха семейных предпринимателей, нетворкинг.

Одним из ведущих спикеров форума станет космонавт, летчик, герой России Александр Мисуркин.

Открытие форума состоится в 10:00. Выступление Александра Мисуркина на тему «Космические амбиции: мы способны на большее» начнется в 12:25. Полная программа по на сайте делайнасто.рф.

Форум пройдет в Историческом парке «Россия – моя история» по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 19.

Просьба представителям СМИ заранее сообщить об участии в мероприятии по тел.: (8452) 26-28-48.