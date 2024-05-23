Определен состав сборной Саратовской области для участия в Национальном финале Российской робототехнической олимпиады

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На базе детского технопарка «Кванториум» при поддержке СГТУ им. Гагарина Ю.А. прошел региональный этап Российской робототехнической олимпиады, в которой приняло участие более 30-ти участников из Саратова и области.Российская робототехническая олимпиада — это командное соревнование по программированию интеллектуальных робототехнических систем. Ее цель — развитие творческих способностей и интереса к научным и техническим исследованиям у школьников, а также повышение престижа профессии, связанной с информационными технологиями, среди молодёжи.«Сегодня мы не можем представить жизнь без программируемых устройств. Олимпиада показала неослабевающий интерес к робототехнике. Ребята серьезно увлечены математикой, геометрией, физикой. Уже завтра от них будет зависеть экономика страны, а пока они растут, вместе с ними «растут» их роботы, с каждым годом решая все более сложные задачи», – отметил главный судья соревнований Александр Журавлев.По итогам регионального этапа определили список команд, которые войдут в состав сборной Саратовской области для участия в Национальном финале Российской робототехнической олимпиады.Младшая категория РРО:1 место команда «Raketa» Борисов Вадим, Кубин Денис;2 место команда «SuperKot» Сухов Даниил, Федотова Злата;3 место команда «Фёдор» Литвин Сергей.Средняя категория РРО:1 место команда «CMIT» Канашевич Сергей, Первеев Никита;2 место команда «Прорыв» Шапкарин Савва, Кожевников Александр;3 место команда «СА1» Мизерный Андрей, Демченко Сергей.