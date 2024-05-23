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В Саратовской области расширят меры поддержки детям участников СВО

Новости
В Саратовской области расширят меры поддержки детям участников СВО


Как сообщил заместитель Председателя Правительства Саратовской области - министр образования Михаил Орлов,
сответствующий законопроект был представлен сегодня на очередном заседании областной Думы.

«Льготы для школьников, такие как бесплатное горячее питание и бесплатный проезд в городских автобусах и электротранспорте, решено распространить на детей, чьи родители работают в Следственном комитете РФ или проходят службу в воинских частях и организациях, подведомственных Министерству обороны, и при этом выполняют задачи в ходе специальной военной операции на территориях новых субъектов Российской Федерации.

Этим же документом уточняется порядок финансирования предоставления питания детям с ОВЗ в период получения образования – оно в соответствии с федеральным законодательством должно быть обеспечено органами местного самоуправления. Закон принят парламентариями в двух чтениях.

Поддержка участников СВО и членов их семей находится на особом контроле у государства и наша задача сделать все возможное для ее реализации,»- подчеркнул Михаил Орлов.