23 Мая 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:55 | 23 мая
В Саратове открылась книжная ярмарка
18:15 | 23 мая
Эксперты: автовладельцы предпочитают заранее покупать шины
18:00 | 23 мая
В Алгайской школе увеличат количество учебных мест за счет перепрофилирования помещений
17:45 | 23 мая
Объявлен конкурс на лучшие сувениры Саратовской области
17:44 | 23 мая
Закупки госкомпаний у МСП региона превысили 13,7 млрд рублей
17:00 | 23 мая
В Саратове состоится масштабный мотивационный форум «Делай на 100»
16:00 | 23 мая
Определен состав сборной Саратовской области для участия в Национальном финале Российской робототехнической олимпиады
15:00 | 23 мая
В Саратовской области расширят меры поддержки детям участников СВО
14:00 | 23 мая
Штрафы за некачественное предоставление коммунальных услуг планируется увеличить
13:00 | 23 мая
Летом юных спортсменов ждут «Кожаный мяч» и турнир по дворовому футболу
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Штрафы за некачественное предоставление коммунальных услуг планируется увеличить

Новости
Государственной Думой в третьем чтении принят законопроект об усилении санкций в отношении ресурсоснабжающих организаций за некачественные коммунальные услуги. На данный момент суммы штрафов для должностных лиц ресурсосонабжающих организаций начинаются от 500 рублей и максимум составляют 10 тысяч рублей – для юридического лица.



Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркивал, что действующую систему штрафов необходимо пересматривать, поскольку компаниям «проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги».

Новым законопроектом, который внесет изменения в Кодекс об административных правонарушениях, планируется закрепить двухступенчатую систему санкций:
- при первом нарушении сумма штрафа на должностное лицо составит от 5 до 10 тысяч рублей, на юридическое – от 30 до 50 тысяч рублей;
- при повторных нарушениях суммы штрафов на должностное лицо составят от 10 до 30 тысяч рублей, а на юридическое – от 50 до 100 тысяч рублей.

И.о. начальника жилищной инспекции области Юлия Абрамова отметила, что вопрос об усилении мер ответственности ресурсоснабжающих организаций за непредоставление жителям качественных услуг действительно актуален в нашем регионе: «Очень часто компаниями нарушаются планируемые сроки возобновления подачи коммунальных ресурсов при проведении ремонтных работ. Только за прошедший период этого года по фактам выявленных нарушений нормативов обеспечения населения коммунальными услугами инспекцией уже вынесено 35 постановлений о привлечении организаций к административной ответственности».