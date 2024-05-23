Штрафы за некачественное предоставление коммунальных услуг планируется увеличить
Государственной Думой в третьем чтении принят законопроект об усилении санкций в отношении ресурсоснабжающих организаций за некачественные коммунальные услуги. На данный момент суммы штрафов для должностных лиц ресурсосонабжающих организаций начинаются от 500 рублей и максимум составляют 10 тысяч рублей – для юридического лица.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркивал, что действующую систему штрафов необходимо пересматривать, поскольку компаниям «проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги».
Новым законопроектом, который внесет изменения в Кодекс об административных правонарушениях, планируется закрепить двухступенчатую систему санкций:
- при первом нарушении сумма штрафа на должностное лицо составит от 5 до 10 тысяч рублей, на юридическое – от 30 до 50 тысяч рублей;
- при повторных нарушениях суммы штрафов на должностное лицо составят от 10 до 30 тысяч рублей, а на юридическое – от 50 до 100 тысяч рублей.
И.о. начальника жилищной инспекции области Юлия Абрамова отметила, что вопрос об усилении мер ответственности ресурсоснабжающих организаций за непредоставление жителям качественных услуг действительно актуален в нашем регионе: «Очень часто компаниями нарушаются планируемые сроки возобновления подачи коммунальных ресурсов при проведении ремонтных работ. Только за прошедший период этого года по фактам выявленных нарушений нормативов обеспечения населения коммунальными услугами инспекцией уже вынесено 35 постановлений о привлечении организаций к административной ответственности».
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркивал, что действующую систему штрафов необходимо пересматривать, поскольку компаниям «проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги».
Новым законопроектом, который внесет изменения в Кодекс об административных правонарушениях, планируется закрепить двухступенчатую систему санкций:
- при первом нарушении сумма штрафа на должностное лицо составит от 5 до 10 тысяч рублей, на юридическое – от 30 до 50 тысяч рублей;
- при повторных нарушениях суммы штрафов на должностное лицо составят от 10 до 30 тысяч рублей, а на юридическое – от 50 до 100 тысяч рублей.
И.о. начальника жилищной инспекции области Юлия Абрамова отметила, что вопрос об усилении мер ответственности ресурсоснабжающих организаций за непредоставление жителям качественных услуг действительно актуален в нашем регионе: «Очень часто компаниями нарушаются планируемые сроки возобновления подачи коммунальных ресурсов при проведении ремонтных работ. Только за прошедший период этого года по фактам выявленных нарушений нормативов обеспечения населения коммунальными услугами инспекцией уже вынесено 35 постановлений о привлечении организаций к административной ответственности».