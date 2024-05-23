Летом юных спортсменов ждут «Кожаный мяч» и турнир по дворовому футболу

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Готовность подведомственных лагерей к новому сезону и организацию физкультурно-массовой работы в летний период обсудили на постоянно действующем совещании министерства спорта.В оздоровительную кампанию 2024 года в лагерях ведомства отдохнут более 3500 детей, в том числе почти 800 воспитанников спортивных школ области.Кроме того, министр спорта Олег Дубовенко поручил организовать в рамках летних смен встречи и мастер-классы от известных спортсменов региона.Летом на территории области планируется провести более 250 физкультурно-массовых мероприятий, в том числе традиционные турниры «Кожаный мяч» и турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора.В 36 муниципальных районах области в физкультурно-оздоровительных группах летом будут вести занятия 156 инструкторов по спорту.Кроме того, летом можно будет сдать нормативы ГТО в любом из 46 центров тестирования на территории региона.