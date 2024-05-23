Школьники региона вошли в состав сборной России для участия в слёте «Экология без границ»

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За возможность принять участие в Слёте юных экологов Беларуси и России «Экология без границ» соревновались около 200 ребят из 38 субъектов Российской Федерации.Они выполняли профессиональное тестирование на онлайн платформе Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, 90 участников прошли во второй тур – собеседование.На протяжении двух дней юные экологи показывали свои знания методик биоэкологических исследований и фундаментальные знания в области ботаники, почвоведения, гидробиологии, энтомологии и орнитологии, отвечали на вопросы экспертов.По итогам второго тура сформировали команду из 35 ребят, в числе которых - школьники нашего региона:- Дмитрий Лебедев (направление – почвоведение), ученик средней общеобразовательной школы р.п. Пушкино Советского района;- Аскер Нурумов (направление – ботаника), ученик средней общеобразовательной школы с. Куриловка Новоузенского района;- Равиль Нурумов (направление – ботаника), ученик средней общеобразовательной школы с. Куриловка Новоузенского района.Эта команда будет представлять Российскую Федерацию на Слёте, который пройдёт в июле 2024 г. в Республике Беларусь.