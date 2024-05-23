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Школьники региона вошли в состав сборной России для участия в слёте «Экология без границ»

Новости
Школьники региона вошли в состав сборной России для участия в слёте «Экология без границ»


За возможность принять участие в Слёте юных экологов Беларуси и России «Экология без границ» соревновались около 200 ребят из 38 субъектов Российской Федерации.

Они выполняли профессиональное тестирование на онлайн платформе Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, 90 участников прошли во второй тур – собеседование.

На протяжении двух дней юные экологи показывали свои знания методик биоэкологических исследований и фундаментальные знания в области ботаники, почвоведения, гидробиологии, энтомологии и орнитологии, отвечали на вопросы экспертов.

По итогам второго тура сформировали команду из 35 ребят, в числе которых - школьники нашего региона:
- Дмитрий Лебедев (направление – почвоведение), ученик средней общеобразовательной школы р.п. Пушкино Советского района;
- Аскер Нурумов (направление – ботаника), ученик средней общеобразовательной школы с. Куриловка Новоузенского района;
- Равиль Нурумов (направление – ботаника), ученик средней общеобразовательной школы с. Куриловка Новоузенского района.

Эта команда будет представлять Российскую Федерацию на Слёте, который пройдёт в июле 2024 г. в Республике Беларусь.