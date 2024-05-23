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Окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в Уфе

Новости
Окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в Уфе

С 30 мая по 2 июня в Год семьи в Уфе пройдет завершающий окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Одновременно на площадке мероприятия оценочные задания пройдут около 370 российских семей из 14 регионов ПФО. В заявочной кампании конкурса со всего Поволжья приняли участие 127 313 человек из 21 811 семейных команд.

Официальное открытие мероприятия состоится 30 мая. В нем примут участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Оценочные этапы для семейных команд пройдут 31 мая и 1 июня. Им предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Участникам нужно продемонстрировать не только свои таланты, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать в команде. К работе с участниками привлечены эксперты, которые были обучены по единой методике, разработанной совместно с психологами и другими профильными специалистами.

2 июня будут объявлены победители. В этот день участников также ждут познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, встречи, концертная программа, спортивные игры и другие активности.

По итогам всех окружных полуфиналов будут определены 300 семейных команд-финалистов. Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет с 5 по 8 июля в Москве. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. Все финалисты конкурса отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых.