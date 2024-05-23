Саратовская область заключила соглашение в сфере кибербезопасности

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Правительство Саратовской области и ГК «Солар» планируют совместные технологические, научные и исследовательские инициативы. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписано в рамках конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде.Стороны планируют усилить свой общий научно-технический и инновационный потенциал за счет обмена информацией и сотрудничества экспертов. Соглашение предусматривает изучение и прогнозирование трендов кибербезопасности, передовых технологий и идей, а также отбор перспективных разработок ПО и оборудования.«Решение задач национального масштаба – это то, с чем «Солар» сталкивается ежедневно. Под нашей защитой экономически значимые компании различных отраслей и значительная часть федеральных органов исполнительной власти, которые подвержены наибольшим угрозам. Мы хорошо понимаем, что киберустойчивость инфраструктуры Российской Федерации зависит от каждого ее звена — каждого региона на уровне органов власти, организаций, профессионального сообщества и цифровой грамотности населения. Объединив нашу экспертизу с компетенциями региональных органов власти, мы сможем выстроить по-настоящему эффективные системы противодействия цифровым преступлениям и снижения ущерба от них», — прокомментировал соглашение генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов.«Сегодня защита критической информационной инфраструктуры, обеспечивающей стабильную работу энергетического и промышленного комплекса, транспортной отрасли, связи, платежных систем, других сфер деятельности, - одна из важнейших задач реального сектора. Уверен, обмен компетенциями и изучение опыта и IT-решений партнера, имеющего обширный опыт противодействия киберугрозам, будет весьма полезным для Саратовской области», - отметил заместитель председателя правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.