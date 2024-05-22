В Саратовской области пройдет марафон зеленых дел

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В Саратовской области стартовала Всероссийская экологическая акция «Марафон зеленых дел». В числе активностей: уборка берегов крупных водоемов, высадка деревьев, сбор и сортировка отходов, а также проведение экоуроков и других образовательных мероприятий.«Марафон зеленых дел» объединяет экоактивистов по всей стране и формирует экологическую культуру и бережное отношение к природе.В Саратовской области в рамках марафона с 20 мая по 5 июня пройдут экоактивности в Областном центре экологии, краеведения и туризма, экскурсии по экологическим маршрутам в национальном парке «Хвалынский». На территории памятника природы «Кумысная поляна» состоится экопоход и планируется экологический субботник у родников.Всего в масштабных экологических акциях, запланированных в период проведения экомарафона, примут участие более 2300 человек.«Приятно осознавать, что в акциях принимают участие студенты, волонтеры, наше подрастающее поколение. Уверен, что все вместе мы сможем сделать наш край чище», - считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Присоединиться к марафону может любой желающий, подробная информация об акции и участии в ней доступна на сайте: https://дниединыхдействий.рф/