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На Лысогорской и Симоновской птицефабриках создают эталонные участки производства

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На Лысогорской и Симоновской птицефабриках создают эталонные участки производства

На Лысогорской и Симоновской птицефабриках продолжается реализация национального проекта Президента Владимира Путина «Производительность труда».

Работа ведется под руководством экспертов Регионального центра компетенций. В качестве эталонных участков - образцов по применению инструментов «бережливого производства» был определен процесс производства куриных яиц.

«На Симоновской птицефабрике значительно сократились запасы коробов, непосредственно возле линий сортировочной машины установлены столики для сборки тары, к месту формирования паллет переместили паллетообмотчик, высвободили место под хранение среднесуточного запаса ячеек и приступили к визуализации на складе готовой продукции. Рабочей группой проведен анализ качества яиц. Полученные результаты помогут команде значительно улучшить этот показатель, по прогнозам рост должен составить от 8 до 10%», - рассказал руководитель проекта Регионального центра компетенций Андрей Пичкуров.

На Лысогорской птицефабрике первоочередное внимание было уделено улучшению условий труда – организована закупка опытного образца экзоскелета, который в перспективе поможет сократить физическую нагрузку на грузчиков, снизить утомляемость и повысить выработку на ряде финальных процессов потока. На птицефабрике начались работы по автоматизации процессов отгрузки готовой продукции, сокращению избыточных перемещений и избыточных транспортировок на складе готовой продукции.

«Коллективы предприятий активно включились в процессы внедрения изменений, присутствует элемент состязательности. Каждый новый визит на производство даёт понять, что реализация проектов по оптимизации вызвала действительно живой интерес и вовлечение сотрудников в работу по улучшению процессов», - отметил руководитель проекта Регионального центра компетенций.