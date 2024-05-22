Команда Саратовской области примет участие в муниципальном инвестиционном форуме

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Сегодня команда Саратовской области отправилась на муниципальный инвестиционный форум в Республику Татарстан. Мероприятие будет проходить с 23 по 25 мая в г. Иннополис.В команду вошли представители министерства инвестиционной политики, Корпорации развития, инвеступолномоченные. В рамках форума специалисты смогут презентовать свои практики привлечения и сопровождения инвесторов, построения системной работы по улучшению муниципального инвестиционного климата.Организатором мероприятия выступает Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР) при поддержке Минэкономразвития России.Планируется проведение четырех подобных форумов. Их итоги будут подведены в конце текущего года на Всероссийском форуме, посвящённом Региональному инвестиционному стандарту.«Надеемся на продуктивное обучение и обмен опытом с коллегами из других регионов России, который сможем перенять и внедрить в каждом муниципальном районе и городском округе нашей области», - поделился советник министра инвестиционной политики Игорь Истомин.