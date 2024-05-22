Саратовские аграрии посеяли 2 млн га яровых культур

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Как сегодня сообщил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства Роман Ковальский, к 22 мая в области посеяно 2 млн 70 тыс. га яровых культур, что составляет 73% от плана. Из них зерновой группы – 912 тыс. га (82%), технических культур – 1 млн 114 тыс. га (68%).В авангарде посевной кампании-2024 – Аркадакский, Краснокутский, Петровский и Романовский районы, где уже завершили яровой сев. Приближаются к завершению весенней посевной хозяйства Ртищевского, Духовницкого, Советского и Питерского районов.«Площадь ярового сева составит порядка 2,9 млн гектаров. Подчеркну, что сложные погодные условия не сказались на темпах полевых работ. В целом оцениваем ход посевной кампании как ритмичный: за сутки сеем до 100 тыс. гектар. Стоит задача - провести агротехнические работы в оптимальные сроки. Уверен, аграрии региона не подведут», - прокомментировал Роман Ковальский.