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В саратовской цветочной композиции воссоздали эффект космоса

Новости
В саратовской цветочной композиции воссоздали эффект космоса


«Будущее в цветах» – фестиваль с таким названием стартовал сегодня на ВДНХ в рамках Международной выставки «Россия». На Площади Промышленности свои цветочные композиции продемонстрировали 89 регионов.

Саратовская область представила инсталляцию «Территория притяжения». Ее концепция - первый в мировой истории полет в космическое пространство, который совершил Юрий Гагарин на ракете-носителе «Восток».

Цветник области состоит из многолетних травянистых растений, произрастающих в регионе. А также из декоративных трав - злаков: овсяницы или колосняка, которые создают эффект космоса и величественной реки Волга.

Жители области могут посетить самый красивый фестиваль страны «Будущее в цветах» до 8 июля.