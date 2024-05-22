В саратовской цветочной композиции воссоздали эффект космоса

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«Будущее в цветах» – фестиваль с таким названием стартовал сегодня на ВДНХ в рамках Международной выставки «Россия». На Площади Промышленности свои цветочные композиции продемонстрировали 89 регионов.Саратовская область представила инсталляцию «Территория притяжения». Ее концепция - первый в мировой истории полет в космическое пространство, который совершил Юрий Гагарин на ракете-носителе «Восток».Цветник области состоит из многолетних травянистых растений, произрастающих в регионе. А также из декоративных трав - злаков: овсяницы или колосняка, которые создают эффект космоса и величественной реки Волга.Жители области могут посетить самый красивый фестиваль страны «Будущее в цветах» до 8 июля.