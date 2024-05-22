В Александров-Гае состоялся фестиваль «Казачья застава»

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В селе Александров-Гай Саратовской области состоялся фестиваль казачьего творчества «Казачья застава». Мероприятие организовано при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области за счет средств гранта, получившего поддержку в рамках областного конкурса социально-значимых проектов некоммерческих организаций.В выходной день, для жителей области мероприятие стало ярким и запоминающимся событием.Гости мероприятия увидели выступления творческих коллективов области, познакомились с бытом казаков, выставкой декоративно прикладного творчества, приняли участие в различных активностях.Гостей и участников фестиваля поприветствовала заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая:«Казачья застава» – это один из наиболее масштабных проектов, представляющих самобытную культуру и историю российского казачества на территории Саратовской области. Фестиваль является творческой площадкой по сохранению и популяризации жизненного уклада и традиций казачества как части культурного наследия многонациональной России.На протяжении многих лет казачество является примером стабильности и безопасности, так как казаки с честью служат родной Земле, берегут и свято чтут свои обычаи и традиции, передают их молодому поколению».В этом году фестиваль впервые прошел в в Александрово-Гайском районе.Атаман Саратовского городского казачьего общества Волжского казачьего войска Сергей Фролов поделился своими впечатлениями:«Для нас такие мероприятия это отличная возможность познакомить людей с нашими традициями и обычаями. Показать всем окружающим, что казачество в Саратовской области живо и оно активно развивается!»В конце мероприятия участникам и организаторам фестиваля были вручены награды и благодарственные письма.