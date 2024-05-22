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Саратовская область активно участвует в заявочных кампаниях Президентского фонда культурных инициатив

Новости
Саратовская область активно участвует в заявочных кампаниях Президентского фонда культурных инициатив


17 мая 2024 года отмечалось трехлетие со дня выхода Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина о создании Президентского фонда культурных инициатив. За три года работы проведено двенадцать заявочных кампаний по поддержке проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

По результатам одиннадцати завершенных конкурсов поддержку получили 7202 проекта на сумму более 25,4 млрд рублей. Инициативы, поддержанные Фондом, реализуются некоммерческими организациями, представителями коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальными предпринимателями в каждом регионе страны.

Саратовская область ежегодно участвует в заявочных кампаниях.