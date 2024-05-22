Общественник Андрей Рагуля считает, что мотоциклистам не место на Кумыске

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«Кумысная Поляна является памятником регионального значения. У неё есть свой статус и определённые правила: запрещён сбор трав, выпас скота, въезд автотранспорта, разведение костров. А представьте себе мотоцикл - это и выхлопные газы, и искры, всё это может вызвать пожар. Эти бешеные мотоциклы мотаются, особенно в районе Андреевских прудов. С 8-ой и 9-ой Дачных несутся на эти пруды, едят там по горам.У нас в лесу есть и лоси, и кабаны, уж не считая зайцев, лис. Естественно, все эти животные страдают. А как страдают люди... Люди хотят быть просто в лесу, слушать соловьёв. Как раз сейчас соловьиное время, а вместо этого слышат ужасный шум и подвержены опасности, что на них свернет с тропинки лихач», - поделился своим мнение Рагуля.По мнению общественника необходимо продумать механизм запрета на въезд любителей двухколесных коней в лес. «Нужно развесить аншлаги. Кроме того, многие ездят на мототранспорте без номеров, потому что кубический объём двигателя им это позволяет. Ведь есть большие мотоциклы, а есть минибайки, но они очень шумные», - подчеркнул общественник.