Общественник Андрей Рагуля считает, что мотоциклистам не место на Кумыске
Член регионального отделения Русского географического общества Андрей Рагуля поддержал обращение губернатора Романа Бусаргина в адрес правоохранителей о запрете въезда на территорию природного парка мотогонщиков. Общественник выразил обеспокоеность как возможностью возникновения пожаров, так и в целом разрушением экоструктуры Кумысной поляны.
«Кумысная Поляна является памятником регионального значения. У неё есть свой статус и определённые правила: запрещён сбор трав, выпас скота, въезд автотранспорта, разведение костров. А представьте себе мотоцикл - это и выхлопные газы, и искры, всё это может вызвать пожар. Эти бешеные мотоциклы мотаются, особенно в районе Андреевских прудов. С 8-ой и 9-ой Дачных несутся на эти пруды, едят там по горам.
У нас в лесу есть и лоси, и кабаны, уж не считая зайцев, лис. Естественно, все эти животные страдают. А как страдают люди... Люди хотят быть просто в лесу, слушать соловьёв. Как раз сейчас соловьиное время, а вместо этого слышат ужасный шум и подвержены опасности, что на них свернет с тропинки лихач», - поделился своим мнение Рагуля.
По мнению общественника необходимо продумать механизм запрета на въезд любителей двухколесных коней в лес. «Нужно развесить аншлаги. Кроме того, многие ездят на мототранспорте без номеров, потому что кубический объём двигателя им это позволяет. Ведь есть большие мотоциклы, а есть минибайки, но они очень шумные», - подчеркнул общественник.
«Кумысная Поляна является памятником регионального значения. У неё есть свой статус и определённые правила: запрещён сбор трав, выпас скота, въезд автотранспорта, разведение костров. А представьте себе мотоцикл - это и выхлопные газы, и искры, всё это может вызвать пожар. Эти бешеные мотоциклы мотаются, особенно в районе Андреевских прудов. С 8-ой и 9-ой Дачных несутся на эти пруды, едят там по горам.
У нас в лесу есть и лоси, и кабаны, уж не считая зайцев, лис. Естественно, все эти животные страдают. А как страдают люди... Люди хотят быть просто в лесу, слушать соловьёв. Как раз сейчас соловьиное время, а вместо этого слышат ужасный шум и подвержены опасности, что на них свернет с тропинки лихач», - поделился своим мнение Рагуля.
По мнению общественника необходимо продумать механизм запрета на въезд любителей двухколесных коней в лес. «Нужно развесить аншлаги. Кроме того, многие ездят на мототранспорте без номеров, потому что кубический объём двигателя им это позволяет. Ведь есть большие мотоциклы, а есть минибайки, но они очень шумные», - подчеркнул общественник.