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Михаил Исаев – недобросовестным подрядчикам: «Так работать нельзя!»

Новости
Михаил Исаев – недобросовестным подрядчикам: «Так работать нельзя!»


В завершении совещания свои позиции высказали представители прокуратуры области, региональных отделений Управления Федеральной антимонопольной службы и Управления Федеральной налоговой службы.

Услышав, что заказчиками в УФАС были предоставлены неполные пакеты документов для включения подрядчиков в «черный список», Роман Грибов обратился к руководителю антимонопольной службы.

«Я думаю, что мы делаем одно дело - защищаем интересы людей и государства. Если сорвал подрядчик президентский проект, то сразу необходимо включать его в «черный список»,
- заявил парламентарий, выразив надежду, что заказчики донесут необходимые документы, а УФАС завершит процедуру признания подрядчиков официально недобросовестными.

Сергей Гладков напомнил, что депутаты со своей стороны давно подготовили реестр подобных подрядчиков, который постоянно актуализируется. Но, к сожалению, юридически фирмы таковыми до сих пор не являются.

Дмитрий Полулях призвал запретить выплату авансовых платежей и сделать обязательным казначейское сопровождение проектов. Станислав Денисенко вновь напомнил, что одна из фирм - ООО «СаратовСтройСервис» - проигнорировала мероприятие.

«Они, получается, скрываются он нас, а в нашем лице – от жителей. Пусть придут и расскажут. Но их нет, что само по себе недобросовестно по отношению к региону»,
- подчеркнул депутат.

Алексей Антонов, критикуя подобные строительные компании, предложил ограничить количество подрядов на определенный период времени, что позволило бы избежать чрезмерного количества объектов у одной организации.

Завершая мероприятие, Александр Бурмак вновь вернулся к ООО «Трест 7», которое в настоящее время является подрядчиком по благоустройству сада «Липки».

«Зарабатывая деньги, вы наплевали на всех, закрыв «Липки» в праздники от жителей и гостей города. Вот оно, ваше отношение к саратовцам»,
- умозаключил глава профильного комитета.

«В вашем лице мы видим систему, главной целью которой стало получение прибыли. В других регионах вы работаете активно, даже не скрывая это, а в своем родном распределяете силы по остаточному принципу. Ряд объектов уже провален, на других – обязательства не выполняются, но еще можно спасти ситуацию. У вас нет достаточного штата, оборотных средств. Так работать нельзя!»
- обратился к подрядчикам Михаил Исаев .

Депутаты поддержали необходимость продолжать работу в подобном формате и держать вопрос на личном контроле, инспектируя объекты строительства в своих избирательных округах.