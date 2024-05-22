Саратовский студент занял второе место на Чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы»
На площадке педагогического колледжа им. Н. К. Калугина г. Оренбурга состоялись соревнования итогового этапа Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» по компетенции «Воспитатель интерната семейного типа».
Конкурсанты продемонстрировали свои умения в организации различных видов деятельности и взаимодействия детей разного школьного возраста: разработали и провели самоподготовку с детьми и организовали досуг школьников в рамках выходного дня.
По итогам конкурса участник от Саратовской области - студент 3 курса Саратовского областного педагогического колледжа Аманов Данияр занял почетное 2 место.