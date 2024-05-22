Саратовский студент занял второе место на Чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы»

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На площадке педагогического колледжа им. Н. К. Калугина г. Оренбурга состоялись соревнования итогового этапа Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» по компетенции «Воспитатель интерната семейного типа».Конкурсанты продемонстрировали свои умения в организации различных видов деятельности и взаимодействия детей разного школьного возраста: разработали и провели самоподготовку с детьми и организовали досуг школьников в рамках выходного дня.По итогам конкурса участник от Саратовской области - студент 3 курса Саратовского областного педагогического колледжа Аманов Данияр занял почетное 2 место.