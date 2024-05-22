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В Саратове прошел семейный фестиваль

Новости
В Саратове прошел семейный фестиваль


В Год семьи в Областном центре экологии, краеведения и туризма прошел семейный фестиваль, который начался с торжественного открытия Семейного уголка.

В рамках Всероссийской акции «Сад, связь поколений» участники посадили саженцы яблони, рябины, березы и других деревьев.

Затем гости фестиваля посетили различные тематические площадки, мастер-классы по росписи матрешек, созданию фигурок цыплят из различных материалов, изготовлению зерновых кукол - оберегов.

Участники фестиваля приняли участие в квест-игре по истории Сада юннатов Саратова «Легенды ОЦЭКИТ», а также посетили экскурсии по территории Центра, мини-зоопарку, умной теплице и оранжерее. Самые юные гости фестиваля смогли увидеть различных животных и растения, а также узнать больше о том, как важно сохранять природу и заботиться о ней.

Семейный фестиваль стал ярким событием в жизни региона и позволил объединить людей разных возрастов и интересов вокруг темы семьи и детства.