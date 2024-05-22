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Саратовские школьники примут участие в телеолимпиаде «Умницы и умники»

Новости
Саратовские школьники примут участие в телеолимпиаде «Умницы и умники»


В этом году в Саратове на базе центра одаренных детей «Галактика 64» впервые реализовали программу подготовки учащихся к региональным этапам гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Земли Саратовской». Победители получают возможность принять участие во всероссийской телеигре «Умники и Умницы» и поступить в ведущий вуз страны.

С автором и ведущим проекта «Умники и Умницы» Юрием Вяземским встретился губернатор Роман Бусаргин.

«Подобные мероприятия помогают ребятам поверить в себя, в свои силы и знания, дают старт в будущее для талантливой молодежи. Чем больше умников и умниц будет на земле Саратовской, тем сильнее и богаче будет наша страна. Конечно, чтобы стать участником олимпиады старшеклассникам потребовались серьезная подготовка и большая смелость», - сказал Роман Бусаргин.

Юрий Вяземский высоко оценил подготовку участников телеолимпиады, которые представляют регион: «Саратовские школьники показывают сильные результаты из года в год. Среди победителей или призеров телевизионной олимпиады практически всегда есть ребята от Саратовской области. Это говорит о серьезной базе знаний учащихся в сфере гуманитарных наук».

Абсолютным победителем регионального этапа стала Елизавета Давыдова из Вольска. В число победителей также вошли Мария Фоменко и Ольга Волох. Призерами стали Ксения Бондаренко, Владислав Петухов и Артем Гуляев. Победители соревнований и двое приглашенных финалистов поедут в Москву на телеолимпиаду, которая начнется уже осенью 2024 года.

В Саратовской области на данный момент есть три абсолютных победителя региональной олимпиады «Умницы и умники Земли Саратовской». В 2019 году Наталья Фоменко, в 2020 году Грант Геворгян и в 2023 году Елизавета Колесникова получили путевки в Москву на телеолимпиаду «Умницы и умники». Они стали лучшими и были зачислены в МГИМО без экзаменов.