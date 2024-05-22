В Саратовской области введен режим ЧС
На территории Саратовской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи повреждением и гибелью части посевов. Соответствующий документ подписан губернатором Романом Бусаргиным.
Напомним, в первой половине мая на территории региона в ряде муниципалитетов температура ночью опускалась до -10 градусов. Это привело к частичному повреждению сельскохозяйственных культур.
Напомним, в первой половине мая на территории региона в ряде муниципалитетов температура ночью опускалась до -10 градусов. Это привело к частичному повреждению сельскохозяйственных культур.