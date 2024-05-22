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Форум «Метеор». Саратовский участник приготовил проект, прививающий детям любовь к чтению книг

Новости
Форум «Метеор». Саратовский участник приготовил проект, прививающий детям любовь к чтению книг


В Нижегородской области с 4 по 9 июля пройдёт Форум Приволжского федерального округа «Метеор» платформы Росмолодёжь.События, в этом году он входит в линейку событийной программы «Культурная столица года – 2024» (Нижний Новгород).

Участники пройдут образовательную программу по одному из семи треков («Движение навстречу», «Полет творчества», «Регион для молодых», «Инвестируй в будущее», «Сила мысли», «Прямой эфир», «Движение первых») и смогут разработать проекты, которые будут направлены на развитие молодёжной культуры Приволжского федерального округа.

«Я еду на Метеор, потому что это новый форум для амбициозной и творческой молодежи со всего Приволжского федерального округа! Форум посвящен молодежной культуре, и я, буду защищать свой грантовый проект в творческой сфере и участвовать в конкурсе молодых авторов поэзии и прозы! Мой грантовый проект «ВечерФантазий.рф» - это уроки для детей и молодежи, направленные на развитие творческих навыков, фантазии. Цель – повысить вовлеченность в литературную деятельность на примерах работ отечественных писателей и художников, народного творчества, современного российского кинематографа, советских и российских мультфильмов», - отмечает саратовец Илья Капшук.

Зарегистрироваться на Окружной молодёжный форум «Метеор» может любой молодой россиянин от 14 до 35 лет через платформу «Росмолодёжь.События» по ссылке https://events.myrosmol.ru/forums/meteor_2024/.

Регистрация продлена до 27 мая включительно.