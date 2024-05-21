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Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь музеев» уже стала доброй традицией.Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова рассказала об итогах этого события:- В «Ночи музеев-2024» в области приняли участие более 50 тыс. человек!Для всех желающих были открыты порядка 30 музеев, галерей, выставочных залов. В этот день учреждения работали до позднего вечера и предлагали гостям более 200 различных мероприятий: от концертов и кинопоказов до файер-шоу под открытым небом.Лидером по количеству посетителей стал Исторический парк «Россия – моя история» - более 18 тыс. человек. На втором месте – Радищевский музей - порядка 8 тыс. человек. Вольский краеведческий – более 7 тыс. человек, музей-усадьба Н.Г. Чернышевского – 5 700 человек, музей боевой и трудовой славы – 3 000 человек.Очень приятно, что в Год семьи «Ночь музеев» посещали целыми семьями с детьми и внуками!