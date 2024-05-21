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В Саратов приедет космонавт Александр Мисуркин

Новости
В Саратов приедет космонавт Александр Мисуркин

В преддверии Дня российского предпринимательства 24 мая в Саратове состоится традиционный мотивационный форум для предпринимателей «Делай на 100».

Организатором выступает Центр предпринимателя «Мой бизнес» при содействии минэкономразвития области в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».

Форум соберет на одной площадке федеральных экспертов в разных областях ведения бизнеса и несколько сотен активных предпринимателей Саратовской области.

Одним из ведущих спикеров форума станет космонавт, летчик, герой России Александр Мисуркин. Он является участником 35 экспедиций на МКС в 2013 году, самым молодым на борту МКС со дня ее эксплуатации.

На мотивационном форуме он выступит с темой «Космические амбиции: мы способны на большее». На примере космической отрасли спикер расскажет, почему одни приходят к успеху, а другие нет, чем вредны стереотипы и предубеждения, как раздвинуть горизонты достижимого.

Также участников ждут мастер-классы, истории успеха семейных предпринимателей, нетворкинг и розыгрыш призов от Центра «Мой бизнес» и партнеров.

Форум пройдет с 9:00 до 17:00 в Историческом парке «Россия – моя история» по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 19.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке: делайнасто.рф.