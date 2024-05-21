21 Мая 2024 ВТОРНИК
Новости
13:00 | 21 мая
В «Ночи музеев-2024» в области приняли участие более 50 тыс. человек
12:37 | 21 мая
В отделении хирургии, где ежегодно проходят лечение более 1,5 тыс пациентов, будет сделан ремонт
12:00 | 21 мая
В Саратов приедет космонавт Александр Мисуркин
11:00 | 21 мая
Стало известно, кто отремонтирует две городские дороги за 400 млн рублей
10:00 | 21 мая
Пловцы школы «РиФ» завоевали 17 медалей на Открытых Всероссийских детско-юношеских соревнованиях
09:08 | 21 мая
В Энгельсском доме-интернате научились плести антидроновые сети
07:51 | 21 мая
Книга архитектора Владимира Кузьмина «Оранжевый радостный» выйдет при поддержке АРХИВУД
16:52 | 20 мая
Саратовскую разработку CardioControl высокого оценили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и академик Лео Бокерия
16:00 | 20 мая
Татьяна Богдашина -лауреат Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием "Горячее сердце"
15:00 | 20 мая
Дочь дважды Героя СССР Скоморохова посетила Саратов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Стало известно, кто отремонтирует две городские дороги за 400 млн рублей

Новости
Стало известно, кто отремонтирует две городские дороги за 400 млн рублей


Завершен аукцион на ремонт городских магистралей по нацпроекту Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги» в Саратове и Балашове.

В Саратове приведут в нормативное состояние 2 км по улице Чернышевского. Первый участок дороги - 1,4 км от ул. 2-я Садовая до Мельничного проезда. Второй - 540 метров от 4-й горбольницы до дома №6А по ул. им. Чернышевского Н.Г.

В Балашове отремонтируют 6,5 км городской магистрали, проходящей по улицам Энтузиастов, Орджоникидзе, Республиканская, Мичурина, Гагарина, Урицкого.

Это транзитные маршруты, ранее переданные на баланс области.

Ремонтировать дорогу в Балашове будет ООО «ДорСтрой» (р.п. Турки), в Саратове – ООО «Гелиос».

Работы оба подрядчика должны завершить не позднее 30 ноября 2024 года. С ООО «ДорСтрой» (р.п. Турки) контракт уже заключен, с ООО «Гелиос» - в стадии заключения.