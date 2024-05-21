Стало известно, кто отремонтирует две городские дороги за 400 млн рублей

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Завершен аукцион на ремонт городских магистралей по нацпроекту Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги» в Саратове и Балашове.В Саратове приведут в нормативное состояние 2 км по улице Чернышевского. Первый участок дороги - 1,4 км от ул. 2-я Садовая до Мельничного проезда. Второй - 540 метров от 4-й горбольницы до дома №6А по ул. им. Чернышевского Н.Г.В Балашове отремонтируют 6,5 км городской магистрали, проходящей по улицам Энтузиастов, Орджоникидзе, Республиканская, Мичурина, Гагарина, Урицкого.Это транзитные маршруты, ранее переданные на баланс области.Ремонтировать дорогу в Балашове будет ООО «ДорСтрой» (р.п. Турки), в Саратове – ООО «Гелиос».Работы оба подрядчика должны завершить не позднее 30 ноября 2024 года. С ООО «ДорСтрой» (р.п. Турки) контракт уже заключен, с ООО «Гелиос» - в стадии заключения.