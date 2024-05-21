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Пловцы школы «РиФ» завоевали 17 медалей на Открытых Всероссийских детско-юношеских соревнованиях

Новости
Пловцы школы «РиФ» завоевали 17 медалей на Открытых Всероссийских детско-юношеских соревнованиях

С 13 по 18 мая в Дзержинске Нижегородской области проходили Всероссийские детско-юношеские соревнования по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного на призы Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением ОДА.

В турнире принимали участие 200 спортсменов из 31 региона России в двух возрастных категориях: 9-12 лет и 13-15 лет. Саратовскую область на соревнованиях представили спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».

Спортсмены разыграли медали на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине.

По итогам заплывов саратовские спортсмены завоевали в общей сложности 17 медалей, в том числе 7 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых наград.

Елизавета Лиманская (Балашов) стала обладательницей «золота» на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем.

Эвелина Арабханян (Балашов) заняла 2 место на дистанции 50 метров вольным стилем и 3 место на дистанции 100 метров вольным стилем.

Алиса Фоканова (Саратов) завоевала серебряную медаль на дистанции 50 метров брассом и две бронзовые награды на дистанциях 50 метров вольным стилем и на спине.

Марк Вершинин (Саратов) одержал победу на дистанции 100 метров на спине и завоевал 2 серебряные медали на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем

Артем Лебедь (Саратов) стал четырехкратным победителем, финишировав первым на дистанциях 50 метров брассом, на спине и вольным стилем, а также на дистанции 150 метров комплексным плаванием.

Шамиль Фаизов (Саратов) трижды стал бронзовым призером на дистанциях 50 метров на спине и вольным стилем, 100 метров брассом.

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Галина Ширшова, Татьяна Шумилова и Олег Вдовенко.