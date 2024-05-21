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В Энгельсском доме-интернате научились плести антидроновые сети

Новости
В Энгельсском доме-интернате научились плести антидроновые сети


В Саратовской области социозащитные учреждения активно поддерживают военных, принимающих участие в специальной военной операции.

С самого начала СВО коллектив Энгельсского дома-интерната, пожилые люди и инвалиды, проживающие в учреждении, занимают активную гражданскую позицию.

Для бойцов, находящихся в зоне СВО, отправляется гуманитарная помощь. Это посылки с теплыми шерстяными носками, связанными руками проживающих, тактическими армейскими сидушками, сшитыми в мастерских учреждения, предметами первой необходимости, блиндажными свечами и сухими пайками.

В этом году на средства сотрудников были приобретены медикаменты, перевязочные материалы, продукты питания, газовые баллоны, спальные мешки, нижние белье и инструменты.

«Для всех нас поддержка бойцов – это святой долг. 27 добровольцев из семей сотрудников отправились на фронт защищать Родину и российский народ от оккупантов – мужья, сыновья и братья. Двое не вернулись домой. Память о них увековечена на мемориальном комплексе учреждения «Аллея Славы». Для поддержки боевого духа наших солдат мы передали руководителю энгельсского районного отделения «Боевого братства» Денису Чалову для направления на фронт боевое знамя «Спас Нерукотворный», чудотворную икону Пресвятой Богородицы и икону Целителя Пантелеймона. С этими святынями связывают защиту от врагов», – рассказал директор учреждения Сергей Сафошкин.

Сейчас проживающие и сотрудники осваивают технику плетения маскировочных сетей, которые не читаются дронами. Станок и материалы предоставлены энгельсским отделением «Боевое братство». Под руководством инструкторов – волонтеров группы «Своих не бросаем» Нисы Расуловой и Елены Александровой сотрудники и проживающие уже изготовили свою первую сеть.

Волонтеры продолжат обучение новым техникам плетения и будут обеспечивать мастеров материалами. А проживающие и сотрудники дома-интерната намерены трудиться до полной победы Российской армии, так же как во время Великой Отечественной войны обеспечивая надежный тыл и поддержку воинам на фронте.