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Татьяна Богдашина -лауреат Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием "Горячее сердце"

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Татьяна Богдашина -лауреат Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием "Горячее сердце"


Министр спорта области Олег Дубовенко вручил диплом, удостоверение и нагрудный знак "Горячее сердце" Татьяне Богдашиной - студентке 3 курса Пугачёвского филиала Вавиловского университета. Татьяна стала лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце", реализуемой под эгидой полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, за преодоление трудных жизненных ситуаций, проявленную силу воли и стремление к победе.

Татьяна - спортсменка, воспитанница Саратовской областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы "Реабилитация и физкультура". В её "копилке" золото и серебро, завоёванные на многочисленных всероссийских и региональных спартакиадах, фестивалях и соревнованиях в дисциплинах дартс, толкание ядра и пауэрлифтинг. Также Татьяна - обладатель серебряного знака отличия ГТО.

Татьяна осознанно связала свою жизнь со спортом, с силовыми дисциплинами. Каждая победа давалась ей нелегко, но несгибаемая воля , терпение и упорство в достижении поставленных целей позволяют ей преодолевать любые трудности.

Своё участие Татьяна объясняет желанием показать таким же, как она мальчишкам и девчонкам, что ограничения здоровья не означают ограничения возможностей, что в силах каждого жить полной жизнью, наполненной событиями и позитивными эмоциями.

Инициатива "Горячее сердце" реализуется с 2013 года Фондом социально-культурных инициатив совместно с федеральными министерствами и ведомствами, общественными организациями и движениями. Её основной целью является чествование и выражение признательности детям и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации. С 2020 года Инициатива "Горячее сердце" проходит с международным участием.