Дочь дважды Героя СССР Скоморохова посетила Саратов

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В рамках проведения памятных мероприятий, посвященных 104-й годовщине со дня рождения советского летчика-истребителя, дважды Героя СССР, маршала авиации Николая Михайловича Скоморохова, Саратовскую область посетила делегация из г. Москвы во главе со Светланой Скомороховой, дочерью легендарного летчика.Светлана Скоморохова совместно с учащимися московской школы «Шуваловская школа № 1448» посетили музей в школе №69, которая носит имя легендарного летчика, где размещены личные вещи, книги Николая Михайловича Скоморохова, военная атрибутика, познакомились с историей создания школьного музея.Также гости ознакомились с вертолетным полком в поселке Соколовый, музеем дальней авиации, расположенным на территории 22-й Гвардейской тяжелой бомбардировочной Донбасской Краснознаменной авиационной дивизии в г. Энгельсе, и мемориальным комплексом парк Победы на Соколовой горе в г. Саратове.Светлана Скоморохова отметила: «С большим интересом ознакомилась со школьным музеем, пообщалась с учащимися. Коллективу школы удалось создать уникальную экспозицию, за что выражаю отдельную благодарность всем неравнодушным к судьбе моего отца. Саратовская область нас встретила очень гостеприимно и дружелюбно. Хочется сказать ещё раз спасибо за организацию комплекса мероприятий».