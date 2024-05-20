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Региональный педагогический форум собрал более 200 педагогов-наставников

Новости
Региональный педагогический форум собрал более 200 педагогов-наставников

Завершил свою работу региональный форум педагогов-наставников «Целевая модель наставничества: от точки «я знаю» к вектору «я умею», который проходил на базе Саратовского областного института развития образования.

В форуме в очном формате приняли участие более 200 педагогических работников.

В первый день «На пути к эффективному наставничеству: личное и профессиональное развитие» участники составили портрет идеального наставника, обсудили его личностные и профессиональные качества, психологические особенности участников наставничества. Кроме того, педагоги познакомились с правилами выстраивания эффективной коммуникации, сотрудничества и сотворчества наставнических пар, построения конструктивной обратной связи.

Во второй день форума «Представление практик «Наставник наставнику: от вхождения в профессию к вершине профессионального мастерства» на четырех площадках-студиях состоялись мастер-классы педагогов-наставников области. Спикеры представили опыт выстраивания системы наставничества в образовательных организация, реализацию принципов поддержки и сопровождения наставляемых, партнерства и сотрудничества, адаптации молодых специалистов через погружение в корпоративную культуру. Участники поделились результатами совместной работы наставников и наставляемых.