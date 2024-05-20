В Александров-Гае состоялся фестиваль «Казачья застава»

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В селе Александров-Гай состоялся фестиваль «Казачья застава». Мероприятие организовано при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области за счет средств гранта, получившего поддержку в рамках областного конкурса социально-значимых проектов некоммерческих организаций.Гости мероприятия увидели выступления творческих коллективов области, познакомились с бытом казаков, выставкой декоративно прикладного творчества, приняли участие в различных активностях.«Казачья застава» – это один из наиболее масштабных проектов, представляющих самобытную культуру и историю российского казачества на территории Саратовской области. Фестиваль является творческой площадкой по сохранению и популяризации жизненного уклада и традиций казачества как части культурного наследия многонациональной России», - отметила заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая.В этом году фестиваль впервые прошел в Александрово-Гайском районе.«Для нас такие мероприятия это отличная возможность познакомить людей с нашими традициями и обычаями. Показать всем окружающим, что казачество в Саратовской области живо и оно активно развивается!»- подчеркнул атаман Саратовского городского казачьего общества Волжского казачьего войска Сергей Фролов.