Саратовцы приняли участие в VIII Всероссийском полумарафоне ЗаБег.РФ

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19 мая по всей стране прошёл самый масштабный полумарафон России с синхронным стартом — ЗаБег.РФ.«Это уникальный забег - стартует вся Россия. В Саратове около 1500 человек стали участниками грандиозного мероприятия, которое уже дважды вошло в книгу рекордов Гинесса, как самый массовый полумарафон с синхронным стартом в мире. В Год семьи был предусмотрен специальный семейный забег, где родители смогли показать детям на своём примере, как вести активный и спортивный образ жизни», - отметил министр спорта области Олег Дубовенко.Традиционная разминка с профессиональным тренером проводилась перед каждым стартом, а после участники смогли преодолеть дистанции 1 км, 5 км, 10 км и полумарафон 21,1 км. Маршрут традиционно проходил по центральным улицам города и Набережной Космонавтов.Для всех гостей спортивного праздника работали различные площадки - выездное тестирование норм ГТО, мобильный пункт Центра крови, гравировка памятных надписей на медалях и многое другое.Семейная пара из Саратова Анатолий и Мария Савенко принимают участие в ЗаБеге.РФ второй раз: «Уже два года занимаемся бегом и рассчитываем сегодня показать результат на полумарафонской дистанции. Настроение отличное, самый боевой настрой, прекрасное мероприятие».Все участники забега получили памятные медали и фирменные майки. Победители и призёры были награждены грамотами, медалями и подарками от партнёров соревнований.