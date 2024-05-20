Подведены итоги первого городского конкурса «Директор года-2024»

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Победителем конкурса «Директор года-2024» стал руководитель МОУ «СОШ N100” Антон Владимирович Семенов. Конкурс проводился в этом году впервые. За звание быть лучшим боролись 12 руководителей саратовских школ. В течение месяца им предстояло пройти три конкурсных испытания, в ходе которых необходимо было продемонстрировать жюри не только управленческие навыки, но и умение решать глобальные проблемы, встающие перед современной образовательной организацией.По итогам всех туров конкурса первым стал директор МОУ «СОШ N100” Антон Владимирович Семенов, обойдя директора Средней школы N70 Татьяну Ивановну Киселеву, занявшую в конкурсе второе место и обладательницу третьего места Наталию Викторовну Глущенко - директора Лицея прикладных наук.«Скажу честно, я шёл за победой, но сказать, что легко реализовал идею древнеримской пословицы «Пришёл, увидел, победил» все же не могу. Борьба была упорной, соперники сильными и достойными. Ни одному из них было бы не стыдно проиграть. Поэтому победой, конечно, горжусь, но и понимаю, что она ко многому обязывает в дальнейшем. Стратегически мыслить, решать нерешаемые задачи, расти и развиваться дальше, уже соответствуя почетному званию, полученному по итогам конкурса», - сказал «Известиям» победитель.