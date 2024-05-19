В регионе станут закупать больше препаратов для льготников

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«В настоящее время в Саратовской области более 90 тысяч человек состоят на учете с диагнозом сахарный диабет. Следует отметить, что выявляемость этого заболевания растёт. Поэтому данная поддержка регионального правительства своевременна. Это позволит закупить бОльшее количество препаратов и обеспечить пациентов наиболее современными и жизненно-важными лекарствами, что в свою очередь улучшит качество жизни, уменьшит количество сосудистых осложнений, увеличит продолжительность жизни», - прокомментировала врач-эндокринолог Саратовской городской клинической больницы №9, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Саратовской области Алиса Тюгаева.