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В регионе станут закупать больше препаратов для льготников

Новости
На очередном заседании областной Думы депутаты поддержали решение губернатора Романа Бусаргина о выделении средств в размере 100 млн рублей на бесплатное обеспечение льготных категорий граждан лекарствами.
Средства выделены в том числе и для больных с сахарным диабетом.



«В настоящее время в Саратовской области более 90 тысяч человек состоят на учете с диагнозом сахарный диабет. Следует отметить, что выявляемость этого заболевания растёт. Поэтому данная поддержка регионального правительства своевременна. Это позволит закупить бОльшее количество препаратов и обеспечить пациентов наиболее современными и жизненно-важными лекарствами, что в свою очередь улучшит качество жизни, уменьшит количество сосудистых осложнений, увеличит продолжительность жизни», - прокомментировала врач-эндокринолог Саратовской городской клинической больницы №9, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Саратовской области Алиса Тюгаева.