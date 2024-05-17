В Саратовской области второй раз прошел заключительный этап Олимпиады школьников по астрономии

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В эти дни в регионе проходит Олимпиада школьников по астрономии имени В.⁠Я.Струве для 7-8 классов. Олимпиада проводится в качестве дополнения к региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, в которых обычно участвуют школьники 9-11 класса.Инициатором проведения олимпиады в 2021 году выступил Тренерский штаб сборной России по астрономии и астрофизике. Соорганизатором стал Московский физико-технический институт.Саратовская область впервые провела региональный этап олимпиады и открыла точку проведения заключительного этапа в прошлом учебном году.В этом году в финале участвуют девять школьников Саратовской области. Точка проведения финала открыта на базе лицея прикладных наук имени Д.И.Трубецкова. Олимпиада предполагает письменный тур и короткий онлайн-тур. Результаты выступления нашей команды будут известны после 27 мая.