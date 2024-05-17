17 Мая 2024 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 17 мая
В Саратовской области второй раз прошел заключительный этап Олимпиады школьников по астрономии
16:00 | 17 мая
Саратовская и Самаркандская области будут развивать взаимодействие в сфере туризма
15:00 | 17 мая
В Саратове пройдет акция «Волга - великое наследие России»
14:00 | 17 мая
Золотые знаки отличия ГТО вручили на открытии регионального фестиваля ГТО среди вузов
13:52 | 17 мая
Гуманитарный груз для народа Афганистана доставлен спецрейсом из Москвы
13:00 | 17 мая
Харбин встречает «Сделано в России»: РЭЦ начал продвижение экспортеров на Российско-Китайском ЭКСПО
12:00 | 17 мая
В Саратове открыли мемориальную доску Виктору Милованову
11:00 | 17 мая
В Саратовской области наградят лучшие семьи
10:00 | 17 мая
Воспитанники школы «РиФ» завоевали 3 медали первенства России по пулевой стрельбе
09:00 | 17 мая
Универсальный стадион с искусственным покрытием появится на территории школы в Перелюбе
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области второй раз прошел заключительный этап Олимпиады школьников по астрономии

Новости
В Саратовской области второй раз прошел заключительный этап Олимпиады школьников по астрономии


В эти дни в регионе проходит Олимпиада школьников по астрономии имени В.⁠Я.Струве для 7-8 классов. Олимпиада проводится в качестве дополнения к региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, в которых обычно участвуют школьники 9-11 класса.

Инициатором проведения олимпиады в 2021 году выступил Тренерский штаб сборной России по астрономии и астрофизике. Соорганизатором стал Московский физико-технический институт.

Саратовская область впервые провела региональный этап олимпиады и открыла точку проведения заключительного этапа в прошлом учебном году.

В этом году в финале участвуют девять школьников Саратовской области. Точка проведения финала открыта на базе лицея прикладных наук имени Д.И.Трубецкова. Олимпиада предполагает письменный тур и короткий онлайн-тур. Результаты выступления нашей команды будут известны после 27 мая.