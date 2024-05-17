Саратовская и Самаркандская области будут развивать взаимодействие в сфере туризма

просмотров: 95

Саратовскую область посетила делегация под руководством заместителя хокима Самаркандской области Республики Узбекистан Ойбека Хамраева. Цель визита - обсуждение вопросов развития межрегионального сотрудничества.Состоялось возложение цветов к Вечному огню в Парке Победы, посещение Саратовского государственного музея боевой и трудовой славы.Делегация посетила одни из ведущих предприятий региона - завод «Аврора», АО «Жировой комбинат», ЗАО «Саратовский арматурный завод». Состоялись встречи с руководством предприятий, осмотр производств.Также с предпринимательским сообществом была организована встреча в Торгово-промышленной палате области. Обсуждались вопросы развития торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества и кооперационных связей.Представители саратовского бизнеса выступили с предложениями по взаимодействию с узбекистанской стороной, в том числе в части поставок геосинтетических материалов, закупки и реализации зерновых культур, предоставления торговых мест на территории торгово-ярмарочного комплекса, которые были поддержаны представителями делегации и взяты в дальнейшую проработку.Заместитель хокима Самаркандской области предложил заключить соглашение между Столыпинским индустриальным парком и Свободной экономической зоной «Ургут», результатом которого станет обмен опытом, а также реализация совместных проектов между саратовскими и узбекистанскими предпринимателями.Отдельное внимание было уделено взаимодействию с вузами.Так, в целях развития взаимодействия в клинической деятельности СГМУ им. В.И. Разумовского выразил готовность к сотрудничеству с Самаркандским государственным медицинским университетом в оказании медицинской помощи по востребованным направлениям, в том числе за счет организации телемедицинских консультаций.Директор Института международных связей Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова Евгения Токарева отметила заинтересованность в привлечении студентов из Узбекистана для получения аграрного образования: «Программы двойных дипломов, открытие представительств, ресурсных центров на базе самаркандских организаций, вузов – мы готовы развивать эти направления, нацелены принимать участие в выставках образования, а также в бизнес-миссиях в качестве экспорта образовательных услуг».Министр экономического развития области Андрей Разборов отметил высокую важность развития сферы туризма: «Необходимо развивать сотрудничество самаркандских и саратовских предпринимателей в данном направлении, привлекать тех, кто занимается гастротуризмом». Ойбек Хамраев поддержал данное предложение.Отметим, ключевым направлением взаимодействия региона с Узбекистаном являются торгово-экономические отношения. Внешнеторговый оборот в 2023 году увеличился на 15,6% по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт увеличился на 17,8% за счет увеличения поставок удобрений и изделий из черных металлов.Поддержка экспротно ориентированных предприятий области реализуется в рамках нацпроектов Президента Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».