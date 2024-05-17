В Саратове пройдет акция «Волга - великое наследие России»

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Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области приглашает образовательные организации Саратовской области принять участие в ежегодной Межрегиональной экологической акции «Волга – великое наследие России».Основной целью мероприятия является привлечение внимания населения к вопросам экологического состояния не только реки Волги и ее прибрежных территорий, но и других водоемов Приволжских регионов, а также сохранения источников пресного водоснабжения и необходимости их охраны.Планируется проведение экологических десантов: очистка водоохранных зон, благоустройство береговой территории силами школьников, их родителей и всех желающих на берегах водоемов Волжского бассейна, а также просветительская работа с участниками акции.Участникам необходимо отправить краткий отчет о проделанной работе, заполнив электронную форму по ссылке в Интернете https://forms.yandex.ru/cloud/6641a33073cee70dfdf4e8af/.Все, направившие материалы, получат электронный сертификат участника.Единое время проведения акции запланировано на 20 мая с 13.00 до 15.00 часов.Контактный телефон.: 8-909-360-33-76, e-mail: muzey_73@mail.ru.