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В Саратове пройдет акция «Волга - великое наследие России»

Новости
В Саратове пройдет акция «Волга - великое наследие России»


Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области приглашает образовательные организации Саратовской области принять участие в ежегодной Межрегиональной экологической акции «Волга – великое наследие России».

Основной целью мероприятия является привлечение внимания населения к вопросам экологического состояния не только реки Волги и ее прибрежных территорий, но и других водоемов Приволжских регионов, а также сохранения источников пресного водоснабжения и необходимости их охраны.

Планируется проведение экологических десантов: очистка водоохранных зон, благоустройство береговой территории силами школьников, их родителей и всех желающих на берегах водоемов Волжского бассейна, а также просветительская работа с участниками акции.

Участникам необходимо отправить краткий отчет о проделанной работе, заполнив электронную форму по ссылке в Интернете https://forms.yandex.ru/cloud/6641a33073cee70dfdf4e8af/.

Все, направившие материалы, получат электронный сертификат участника.

Единое время проведения акции запланировано на 20 мая с 13.00 до 15.00 часов.

Контактный телефон.: 8-909-360-33-76, e-mail: muzey_73@mail.ru.