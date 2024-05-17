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Золотые знаки отличия ГТО вручили на открытии регионального фестиваля ГТО среди вузов

Новости
Золотые знаки отличия ГТО вручили на открытии регионального фестиваля ГТО среди вузов


Стартовал региональный этап фестиваля ВФСК «ГТО» среди студентов вузов Саратовской области.

Фестиваль будет проходить в течение двух соревновательных дней на стадионе «Локомотив» и в плавательном бассейне СГУ им. Н.Г. Чернышевского. За звание лучших поборются 6 команд.

«В студенческой среде проводится большое число спортивных соревнований, но именно участие в выполнении нормативов ГТО - это особая атмосфера здорового образа жизни, которая дает почувствовать себя частью большого движения. В год десятилетия возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса хочется отметить, что в Саратовской области интерес к сдаче нормативов год от года растет и наш регион лидирует в ПФО по количеству человек, выполнивших тестирование на знаки отличия. Уверен, что победители регионального этапа достойно представят нашу область и свой вуз на всероссийском уровне»,- подчеркнул министр спорта области Олег Дубовенко.

Участники соревнуются по программе испытаний ГТО: бег 100м, бег на 2,3 км; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лежа на спине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; подтягивание из виса на высокой перекладине; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; стрельба из электронного оружия; плавание 50м.

Команда-победитель регионального этапа представит регион на Всероссийском фестивале, который состоится в Волгограде с 27 июня по 3 июля 2024 года.