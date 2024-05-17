Золотые знаки отличия ГТО вручили на открытии регионального фестиваля ГТО среди вузов

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Стартовал региональный этап фестиваля ВФСК «ГТО» среди студентов вузов Саратовской области.Фестиваль будет проходить в течение двух соревновательных дней на стадионе «Локомотив» и в плавательном бассейне СГУ им. Н.Г. Чернышевского. За звание лучших поборются 6 команд.«В студенческой среде проводится большое число спортивных соревнований, но именно участие в выполнении нормативов ГТО - это особая атмосфера здорового образа жизни, которая дает почувствовать себя частью большого движения. В год десятилетия возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса хочется отметить, что в Саратовской области интерес к сдаче нормативов год от года растет и наш регион лидирует в ПФО по количеству человек, выполнивших тестирование на знаки отличия. Уверен, что победители регионального этапа достойно представят нашу область и свой вуз на всероссийском уровне»,- подчеркнул министр спорта области Олег Дубовенко.Участники соревнуются по программе испытаний ГТО: бег 100м, бег на 2,3 км; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лежа на спине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; подтягивание из виса на высокой перекладине; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; стрельба из электронного оружия; плавание 50м.Команда-победитель регионального этапа представит регион на Всероссийском фестивале, который состоится в Волгограде с 27 июня по 3 июля 2024 года.