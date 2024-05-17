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Харбин встречает «Сделано в России»: РЭЦ начал продвижение экспортеров на Российско-Китайском ЭКСПО

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Открыть палитру вкусов России и поближе познакомиться с нашей страной смогут посетители Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине, где Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 17 мая дал старт второму фестивалю-ярмарке «Сделано в России» и многоотраслевой бизнес-миссии российских производителей.

Харбин встречает «Сделано в России»: РЭЦ начал продвижение экспортеров на Российско-Китайском ЭКСПО


При поддержке РЭЦ более 90 компаний из 37 регионов страны продвигают на ЭКСПО свою продукцию.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России», украшенная в традиционном русском стиле с элементами архитектурных памятников из различных городов нашей страны, представляет отборные продукты питания от 22 производителей – всего более 130 товарных позиций. В кафе для гостей ЭКСПО посетители могут попробовать и сразу же приобрести продукты питания от российских производителей.

Харбин встречает «Сделано в России»: РЭЦ начал продвижение экспортеров на Российско-Китайском ЭКСПО

Для участников бизнес-миссии РЭЦ отдельно организует переговоры с заинтересованными партнерами, в том числе в онлайн-формате. Более 70 российских компаний будут налаживать связи с китайскими импортерами, дистрибьюторами, представителями торговых сетей.

Большой интерес посетителей вызывает совместный стенд РЭЦ и FESCO «Сделано в России», расположенный в основном павильоне выставки. Здесь посетители могут заглянуть внутрь грузового рефрижераторного контейнера и оказаться в интерактивной ледяной аллее, стены которой украшают шедевры Третьяковской галереи в интерпретации нейросети. Так гости ЭКСПО могут поближе познакомиться с русским искусством. Инсталляция стала частью проекта «Искусство логистики экспорта», который совместно запустили FESCO, Третьяковская галерея и РЭЦ.

Концепция стенда РЭЦ и FESCO воплощает в себе идею надежного и инновационного рефконтейнерного сервиса. Каждый элемент стенда символизирует устойчивость, качество и передовые технологии, гарантирующие успешную доставку и реализацию товаров в Китае, в том числе в рамках нового «Мясного шаттла» – логистического сервиса, который РЭЦ и FESCO запустили весной 2024 года.

В рамках фестиваля-ярмарки «Сделано в России» 18 мая в Харбинской филармонии пройдет гала-концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра. К оркестру в качестве солиста присоединится известный китайский пианист Лю Шикунь.

Кроме того, ярмарка «Сделано в России» работает на центральной пешеходной улице Харбина – Чжунъяндацзе. Местные жители могут попробовать и сразу же приобрести продукты питания от 21 российской компании.

По информации Российского экспортного центра