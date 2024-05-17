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В Саратове открыли мемориальную доску Виктору Милованову

Новости
В Саратове открыли мемориальную доску Виктору Милованову


Памятная доска появилась на фасаде здания на улице Сакко и Ванцетти, 4, в котором сегодня работают специалисты «ВНИПИгаздобыча» и Саратовского филиала «Газпром проектирование». Здесь прошла трудовая деятельность Виктора Ивановича Милованова, который возглавлял институт с 1997 по 2014 годы и посвятил свою жизнь проектированию объектов нефтегазовой отрасли России.

В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин, генеральный директор «Газпром проектирование» Владимир Вагарин, глава администрации Фрунзенского района Саратова Алексей Постнов, ветераны и молодые специалисты предприятий, родные Виктора Ивановича.

- Эта доска памяти – дань глубокого уважения Виктору Ивановичу, - отметил Михаил Торгашин. – Он возглавлял институт в «лихие» 90-е. И сумел не только сохранить коллектив проектировщиков, но и вывести саратовский проектный институт в лидирующие предприятия региона и страны. Саратовский филиал «Газпром проектирование» до сих пор продолжает реализацию проектов, разработка которых была начата Виктором Ивановичем Миловановым.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено Михаилу Торгашину, Владимиру Вагарину, вдове и матери Виктора Милованова. Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске и почтили память Виктора Ивановича минутой молчания.