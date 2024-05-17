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В Саратовской области наградят лучшие семьи

Новости
17 мая в 14:00 в ТЮЗе им. Ю.П. Киселева состоится ежегодное торжественное мероприятие, посвященное Международному дню семьи.


По традиции в нем примут участие семьи региона, достойно воспитывающие своих детей. Семьям, удостоившимся занесения на областную Доску почета «Лучшие семьи губернии», а также победителям областного конкурса «Семейный Олимп» вручат заслуженные награды.

Перед началом торжества всех гостей ждет интерактивная развлекательная программа с участием аниматоров, также будут работать игровые и фотозоны. В завершение мероприятия артисты саратовского ТЮЗа представят спектакль «Кентервильское привидение».

Отметим, что конкурс «Семейный Олимп» с 2016 года является региональным этапом Всероссийского конкурса «Семья года». За это время 20 семей региона были занесены в Национальные книги-летописи лучших семей России.

«Главная цель конкурса - рассказать о лучших семьях Саратовской области, ведущих здоровый образ жизни и уделяющих внимание эстетическому, духовному воспитанию своих детей, приобщению их к творчеству и искусству, национальной культуре. Безусловно, это большое и значимое событие, которое помогает раскрыть творческий потенциал родителей и детей, а также дает возможность поделиться лучшими семейными практиками, историями, традициями и воспитательными моментами, заявить о себе на всю страну», - отметили в министерстве.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в освещении мероприятия. Контактный номер: (8452) 65-38-61, Елена Григорьева.