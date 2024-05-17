Воспитанники школы «РиФ» завоевали 3 медали первенства России по пулевой стрельбе

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С 13 по 21 мая в Ижевске проходит чемпионат и первенство России по пулевой стрельбе среди спортсменов с нарушением слуха.Между собой соревнуются 70 стрелков из 19 субъектов Российской федерации.Саратовскую область на первенстве России представляют воспитанники энгельсского филиала детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».В упражнении ПП-40 (стрельба из пневматического пистолета) Максим Зимнюков стал серебряным призером, а Дарья Клевцова и Антон Куликов завоевали бронзовые награды.Подготовила спортсменов тренер-преподаватель Марина Васильева.