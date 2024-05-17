17 Мая 2024 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 17 мая
В Саратовской области второй раз прошел заключительный этап Олимпиады школьников по астрономии
16:00 | 17 мая
Саратовская и Самаркандская области будут развивать взаимодействие в сфере туризма
15:00 | 17 мая
В Саратове пройдет акция «Волга - великое наследие России»
14:00 | 17 мая
Золотые знаки отличия ГТО вручили на открытии регионального фестиваля ГТО среди вузов
13:52 | 17 мая
Гуманитарный груз для народа Афганистана доставлен спецрейсом из Москвы
13:00 | 17 мая
Харбин встречает «Сделано в России»: РЭЦ начал продвижение экспортеров на Российско-Китайском ЭКСПО
12:00 | 17 мая
В Саратове открыли мемориальную доску Виктору Милованову
11:00 | 17 мая
В Саратовской области наградят лучшие семьи
10:00 | 17 мая
Воспитанники школы «РиФ» завоевали 3 медали первенства России по пулевой стрельбе
09:00 | 17 мая
Универсальный стадион с искусственным покрытием появится на территории школы в Перелюбе
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Воспитанники школы «РиФ» завоевали 3 медали первенства России по пулевой стрельбе

Новости
Воспитанники школы «РиФ» завоевали 3 медали первенства России по пулевой стрельбе


С 13 по 21 мая в Ижевске проходит чемпионат и первенство России по пулевой стрельбе среди спортсменов с нарушением слуха.

Между собой соревнуются 70 стрелков из 19 субъектов Российской федерации.

Саратовскую область на первенстве России представляют воспитанники энгельсского филиала детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».

В упражнении ПП-40 (стрельба из пневматического пистолета) Максим Зимнюков стал серебряным призером, а Дарья Клевцова и Антон Куликов завоевали бронзовые награды.

Подготовила спортсменов тренер-преподаватель Марина Васильева.