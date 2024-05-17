Универсальный стадион с искусственным покрытием появится на территории школы в Перелюбе

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Новости
На благоустройство территории школы им. Рудченко из регионального бюджета выделят 13,1 млн рублей. Решение о выделении средств принято губернатором Романом Бусаргиным и поддержано депутатским корпусом на состоявшемся вчера заседании областной Думы.


«На средства регионального бюджета установим на территории школы универсальный стадион с искусственным покрытием для различных видов спорта, тренажерные элементы, организуем зону отдыха для посетителей, включающую в себя установку скамеек и асфальтирование дорожек, а также установим забор по периметру школы», – рассказал глава Перелюбского муниципального района Николай Савельев.

Напомним, ранее на встрече с главой региона инициативная группа родителей обращалась с просьбой благоустройства прилегающей территории.

– Конечно, после ремонта нашей школы, хорошо бы видеть благоустроенную спортивно-игровую площадку на территории начальной школы, подходящую для 1-4 классов. Сейчас на территории возле главного корпуса есть спортивная площадка, но она больше подходит для детей старшего возраста. У детей младшего возраста должно быть место, где они могут заниматься спортом или просто провести время с пользой. Здорово, что мнения детей и родителей были услышаны, – поделилась Евгения Акиярова, мама учащегося перелюбской школы.

С нетерпением ждут спортивную площадку ученики школы. «Я считаю, что зона отдыха возле школы – это прекрасная возможность для нас общаться с друзьями. С удовольствием проводить свободное время на спортивной площадке или просто посидеть на лавочке и отдохнуть», – говорит ученик Руслан Акназаров.