В Саратовской области пройдет Стратегическая сессия Российского экологического общества

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28 мая в Саратовской области пройдет Стратегическая сессия «Зеленая экономика Саратовской области: настоящее — будущее».Идея проведения подобного мероприятия родилась в декабре прошлого года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в День Саратовской области.В ходе сессии обсудят несколько направлений: «Экономика замкнутого цикла», «Зеленые технологии», «Инновации», «Корпоративная социальная ответственность» и «Кадровое обеспечение».Первый раздел посветят ключевому направлению циклической экономики – утилизации отходов производства и потребления, в том числе ТКО, во втором обсудят альтернативные способы получения энергии, в третьем – спикеры разберут успешные кейсы новых технологий, материалов и решений, а также создание условий, для появления в регионе собственных, совершенно новых идей и инструментов по «озеленению» экономики. В разделе КСО компании поделятся собственным позитивным вкладом в экологию. Что касается кадрового вопроса, то к процессу его обсуждения подключатся ведущие вузы и техникумы региона.По мнению организаторов, Саратовская область имеет значительный потенциал, чтобы стать флагманом по формированию общероссийских трендов развития зеленой экономики.Мероприятие пройдет в Балаковском районе (с. Быков Отрог, шоссе Металлургов, д. 2. (Металлургический завод г. Балаково). Начало в 13.00.Телефон для справок и аккредитации для СМИ: +7-927-277-50-04 Бажуткин Юрий Валентинович.