17 Мая 2024 ПЯТНИЦА
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Пять муниципалитетов представят регион на Всероссийском конкурсе

Новости
Пять муниципалитетов представят регион на Всероссийском конкурсе


В этом году в XVII Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» от Саратовской области примут участие Аткарский, Озинский и Энгельсский муниципальные районы, городские округа г. Саратов и п. Михайловский.

Федеральные эксперты оценят участников по показателям, характеризующим качество управления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью, предоставления муниципальных услуг, эффективность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговую политику, открытость и прозрачность деятельности местных финансовых органов, а также кадровую политику.

Итоги конкурса будут объявлены 6 июня текущего года в Москве на XVII Всероссийской конференции по теме «Местные бюджеты в современных условиях».