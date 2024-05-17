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Год семьи: более 300 многодетных семей оформили компенсацию за обучение детей в колледжах и техникумах

Новости
Год семьи: более 300 многодетных семей оформили компенсацию за обучение детей в колледжах и техникумах


В 2024 году, объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, в Саратовской области продолжается реализация мер социальной поддержки семей с детьми, в том числе многодетных родителей.

Семьи с тремя и более детьми могут компенсировать затраты на обучение детей в учреждениях среднего профессионального образования, находящихся на территории региона. Эта мера поддержки действует с октября прошлого года по инициативе главы региона Романа Бусаргина.

В этом году правом на компенсацию уже воспользовались свыше 300 семей.

Напомним, вернуть 50% платы за обучение ребенка в колледже или техникуме можно независимо от уровня дохода семьи. Заявление принимается в течение одного года с даты оплаты обучения. Если оплата производится каждый месяц, есть возможность, при желании, подавать заявление ежемесячно.

«Право на данную меру поддержки сохраняется, даже если семья утратила статус многодетной в период обучения ребенка в связи с достижением другим ребенком совершеннолетия либо достижением совершеннолетним ребенком, обучающимся в образовательной организации, возраста 23 лет. Обратиться за компенсацией также могут многодетные родители, чьи дети в возрасте до 23 лет на данный момент участвуют в СВО», - пояснили в министерстве.

Размер денежной компенсации определяется по документам, подтверждающим понесенные расходы на обучение, которые заявитель предоставляет в учреждение социальной поддержки населения при обращении.

Более подробную информацию можно узнать в учреждениях соцподдержки по месту жительства или по телефону горячей линии: 8-800-775-21-09.