Саратовцы отправили в зону СВО почти 3 000 посылок

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С мая 2023 г. по май 2024 г. Почта России бесплатно отправила из Саратовской области более 2 900 посылок для военнослужащих в зону проведения СВО.Чаще всего жители нашего региона отправляют сезонную одежду, постельные принадлежности, средства гигиены и другие необходимые вещи. Из продуктов питания — макароны, консервы, сухофрукты, чай, конфеты. Нередко в посылки вкладывают детские рисунки и письма с тёплыми пожеланиями.Бесплатные отправления в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях. Такие отправления обрабатываются в приоритетном порядке и сроки их прохождения контролируются.При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Номер воинской части можно узнать у самих военнослужащих или в военкомате, где их призывали.