Исторический парк приглашает школьников, родителей и педагогов на профориентационную «Ночь музеев-2024»!

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В этом году Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет по всей стране 18 мая (суббота). Федеральная тема мероприятия «Из поколения в поколение. Семейные реликвии» созвучна Году семьи, объявленному Президентом РФ в 2024 году. По ежегодной традиции саратовский Исторический парк сменит привычный формат и на один вечер превратится в культурный кластер, а также территорию просвещения.Связующим звеном всех интерактивных локаций мероприятия в этом году станет Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», который реализуется на площадке Исторического парка «Россия — Моя история» в формате мультимедийного квеста «Лаборатория будущего». А также развернутая с этого года во всех школах страны система ранней профориентации.Все пространство Парка, как внутри здания, так и на прилегающей открытой территории, заполнят представители различных видов профессиональной деятельности: ведущие, диджеи, водители транспортных средств, педагоги дополнительного образования, госслужащие, связисты, работники сферы обслуживания, ремесленники, химики, it-специалисты, банковские служащие, телевизионщики и журналисты, археологи, музыканты, скауты и поисковики, волонтеры, музейщики, научные сотрудники, художники, повара и кондитеры, мороженщики, вагоновожатые, специалисты event-индустрии, блогеры, театральные актеры, экологи, операторы дронов, следователи-криминалисты, пожарные и спасатели, военнослужащие и даже стрелец родом из XVI века. Всего на маршруте мероприятия гостей ждет около 100 локаций.Площадку Всероссийского проекта «Билет в будущее» можно будет найти на 1 этаже мультимедийной экспозиции «ХХ век». Здесь расположатся специалисты проекта, которые расскажут и покажут, как принять в нем участие, а также представители предприятий, где в рамках проекта проводятся промышленные экскурсии для подростков. Также здесь можно будет пообщаться с профориентологами и побывать на интерактивных площадках детского и мобильного технопарков «Кванториум», на базе которых для школьников проходят профессиональные пробы.Исторический парк «Россия — Моя история» находится по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 19 (район Ильинской площади). Обращаем Ваше внимание, что 18 мая 2024 года Парк будет открыт для посещения только с 18:00 до 23:00!Предварительная запись не требуется. Вход свободный.Подробная программа размещается в официальных аккаунтах Исторического парка:ВКонтакте - https://vk.com/myhistorypark_saratovTelegram - https://t.me/myhistoryparksaratovОдноклассники - https://ok.ru/myhistoryparksaratovСледите за анонсами!Дополнительная информация по телефону: (8452) 69-50-34____________________________________________________________________________Всероссийский проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по поручению Президента России В.В. Путина. Федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Куратором проекта является Министерство просвещения РФ. С учебного года 2023-24 возможности российских школьников расширились до безграничных горизонтов благодаря Единой модели профориентации, участниками которой стали около 9 млн. школьников с 6 по 11 класс в 40 тысячах российских школ.На территории Саратовской области Всероссийский проект «Билет в будущее» реализуется с 2019 года. За это время в нем приняли участие более 90 тысяч саратовских школьников. В 2024 году участниками федеральной профориентационной программы станут не менее 19 тысяч подростков региона.Программа бесплатной профориентации «Билет в будущее» реализуется в разных форматах: как мультимедийный квест «Лаборатория будущего» на площадке Исторического парка «Россия – Моя история», как профессиональные пробы на базе профессиональных образовательных организаций, детского и мобильного технопарков «Кванториум» ГАУ ДПО «СОИРО», а также в формате промышленных экскурсий и в онлайн-формате на цифровой платформе https://bvbinfo.ruРегиональным оператором проекта в Саратовской области является ГАУ ДПО «Саратовский Областной Институт Развития Образования». Дополнительная информация и запись на участие в профориентационных мероприятиях по телефону: (8452) 28-25-23 (доб.105).